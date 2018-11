Hrubesch testet junge Spielerinnen gegen Italien

Bundestrainer Horst Hrubesch wird auch im Test der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft heute gegen Italien jungen Spielerinnen Einsatzmöglichkeiten geben. In Osnabrück stehen ihm Stammtorhüterin Almuth Schult wegen einer Verletzung sowie Lea Schüller und Dzsenifer Marozsan wegen Erkrankung beziehungsweise Trainingsrückstand nicht zur Verfügung. Mit Blick auf die WM 2019 in Frankreich sucht Hrubesch, der in Osnabrück zum vorletzten Mal die Auswahl betreut, für seine Nachfolgerin Martina Voss-Tecklenburg nach einer Mischung aus Routine und jugendlichem Ehrgeiz.