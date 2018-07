„How to Party with Mom“: Melissa McCarthy an der Uni

Kaum ist die Tochter zum letzten College-Jahr verabschiedet, erfährt Deanna von ihrem Ehemann, dass er die Scheidung will. Die verkitschte Übermutter stürzt in eine Sinnkrise, erkennt aber schnell, wie sehr sie es bereut, selbst nie ihr letztes Studiensemester beendet zu haben.

Kurzerhand schreibt sich Deanna noch einmal ein und erlebt, was es heißt, noch ein Mal Studentin zu sein - inklusive Mitbewohnerinnen im Wohnheimzimmer, Haschisch-Brownies auf Partys und einer Affäre mit einem jungen Kommilitonen. Melissa McCarthy („Spy - Susan Cooper Undercover“, „Brautalarm“) spielt hier erneut in einem Film ihres Mannes Ben Falcone.

How to Party with Mom, USA 2018, 105 Min., FSK ab 12, von Ben Falcone, mit Melissa McCarthy, Molly Gordon, Maya Rudolph, Matt Walsh

How to Party with Mom