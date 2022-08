Hotel Hirschen lädt zur Auszeit am westlichen Bodensee

24 Uhr die Telefonnummer 01379/88 00 30 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Fest- oder Mobilfunknetz) und das Stichwort „Hotel Hirschen“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz:

Noch immer zählt die Halbinsel Höri im Bodensee zu den Geheimtipps. Einen guten Ruf über die Region hinaus hat aber längst das Hotel Hirschen Horn. Mit seinem neuen Erweiterungsbau und der spektakulären Inszenierung der Bodenseelandschaft legt das Hotel die Messlatte für die Hotellerie in der Bodenseeregion hoch. Das an der Spitze der Halbinsel Höri gelegene Haus gehört seit Generationen zu den besten Hotels am westlichen Bodensee. Im Jubiläumsjahr „200 Jahre Hirschen Horn“ erweitert die Gastgeberfamilie Amann mit dem neuen Haus Seeblick ihr aus mehreren Residenzen und einem weitläufigen Garten bestehendes Refugium. Mit 1000 Spa-Quadratmetern, Infinity Pool innen und außen, Panorama Sauna, Bio Sauna und erhöhtem Ruhebereich inszeniert es die Landschaft des westlichen Bodensees regelrecht zu einem Gemälde.

Wir verlosen heute zwei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Hirschen in einer Suite mit Seeblick und einem Schlemmer-Frühstück sowie an zwei Abenden einem Fünf-Gang-Gourmetmenü. Außerdem kommen die beiden Gewinner in den Genuss einer Medical Wellness-Massage.

Auch wenn es schwerfällt, dieses Hotel zu verlassen – es lohnt sich, die Höri genauer unter die Lupe zunehmen. Zahlreiche Künstler und Schriftsteller wie Hermann Hesse, Otto Dix, Helmuth Macke, Max Ackermann und Erich Heckel wurden von dieser einzigartigen Landschaft angezogen und inspiriert und haben ihr den Namen „Künstlerlandschaft“ verliehen. Im Hesse Museum Gaienhofen, im Mia- und Hermann-Hesse-Haus und im Museum Haus Dix kann man den Spuren der berühmten Bewohner folgen. Außerdem sehenswert sind die Dix-Fenster in der Petruskirche Kattenhorn und die Dix-Kurve in Gaienhofen sowie die Jacob Picard Gedenkstätte und das Museum Fischerhaus in Wangen mit Original Pfahlbaufunden (Unesco-Welterbe). Der Bodenseepfad Moos informiert über seltene Vogel- und Pflanzenarten der Höri. Aber auch Wanderer und Radler kommen auf der Höri auf ihre Kosten, besteht die Halbinsel doch größtenteils aus Natur- und Landschaftsschutzgebieten, durch die kilometerlange Rad- und Wanderwege führen.