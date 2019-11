Hongkonger Polizei schießt erneut Demonstranten an

Von Schwäbische Zeitung

Einige Ravensburger Haushalte werden am kommenden Mittwoch, 13. November, tagsüber kein Wasser haben. Die TWS Netz GmbH führt die Abschlussarbeiten an wichtigen Bestandteilen des Trinkwassersystems in Teilen der Ravensburger Innenstadt durch.

Für diese Arbeiten müsse die Versorgung zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr noch einmal in einem kleineren Ausmaß in Teilen der Eisenbahnstraße, Rosenstraße, Roßstraße, Charlottenstraße und Gerberstraße unterbrochen werden, so der Netzbetreiber in einer Pressemitteilung.