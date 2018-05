Hommage an Michelangelo Pistoletto in Berlin

Der Künstler Michelangelo Pistoletto gilt als Aushängeschild der italienischen Arte Povera, der „armen Kunst“. Zu seinem 85. Geburtstag widmet das Italienische Kulturinstitut in Berlin ihm eine Veranstaltungswoche (1.-4. Juni), zu der auch der Künstler selbst erwartet wird.

Am Freitagabend eröffnet im Kulturinstitut eine Ausstellung, die zentrale Werke von ihm aus fünf Jahrzehnten zeigt. Sowohl am Samstag wie am Montag sind Künstlergespräche mit Pistoletto geplant, am Sonntag gibt es einen Dokumentarfilm über sein Leben. Zudem ist den ganzen Sommer lang im Hof der Italienischen Botschaft an der Tiergartenstraße eine neue Version der Installation „Terzo Paradiso“ zu sehen.

Der Künstler feiert am 25. Juni seinen 85. Geburtstag. Sein Anliegen ist, Kunst, Gesellschaft und Alltag zu verbinden. Vier Mal war er zur Documenta in Kassel eingeladen. Die Biennale in Venedig zeichnete ihn 2003 mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk aus.

