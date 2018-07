Hommage an das Leben: „Veronika beschließt zu sterben“

München (dpa) - Veronika ist jung, hübsch und erfolgreich - gelangweilt und schrecklich unglücklich. So unglücklich, dass sie eines Tages beschließt, sich in ihrem eleganten Penthouse mit Schlaftabletten und viel Alkohol das Leben zu nehmen. Das ist nicht etwa das Ende, sondern so beginnt der Film „Veronika beschließt zu sterben“ von Regisseurin Emily Young.

Er basiert auf der Romanvorlage von Brasiliens Bestseller-Autor Paulo Coelho, der als einer der meistgelesenen Schriftsteller der Welt gilt. Seine Bücher „Der Alchimist“, „Elf Minuten“ und „Veronika beschließt zu sterben“ wurden nach Angaben der Produktionsfirma in 68 Sprachen übersetzt und insgesamt 110 Millionen Mal gedruckt. In das Buch „Veronika beschließt zu sterben“ brachte er seine eigenen Erlebnisse in einer psychiatrischen Anstalt ein, in die er als junger Mann selbst mehrfach eingewiesen worden war.

Veronika überlebt den Selbstmordversuch, wacht in einer Nervenklinik wieder auf - und wird mit einer schrecklichen Diagnose konfrontiert: Ihr Arzt (David Thewlis - bekannt als Werwolf Remus Lupin in den Harry-Potter-Filmen) teilt ihr mit, dass sie nur noch wenige Wochen zu leben hat. Durch die Überdosis Tabletten sei ihr Herz schwer angegriffen.

Doch diese eigentlich niederschmetternde Diagnose bewirkt ein Wunder: Angesichts des Todes entwickelt Veronika nie gekannten Lebensmut. Sie stellt fest, dass das Leben wider Erwarten doch noch Überraschungen für sie bereithält. Veronika findet Freude an den kleinen Dingen des Lebens, schließt Freundschaften - und verliebt sich sogar in ihren Mitpatienten, den schweigsamen Edward (Jonathan Tucker). Über den frisch Verliebten aber hängt das Damoklesschwert der tödlichen Krankheit.

In der Hauptrolle der Veronika überrascht Sarah Michelle Gellar, die sich bislang vor allem durch ihre Rollen als Vampirjägerin „Buffy“ in der gleichnamigen Fernsehserie und als boshafter, „Eiskalter Engel“ Kathryn in der jugendlichen Version von „Gefährliche Liebschaften“ einen Namen gemacht hat. Der einstige Teenie-Star spielt die Rolle der einsamen, verbitterten Veronika, die ins Leben zurückfindet, einfühlsam, aber nicht rührselig und beweist damit, dass sie doch mehr Talent für Charakterrollen besitzt, als ihr manch einer vielleicht zugetraut hätte.

Eine Überraschung gelingt auch Regisseurin Emily Young, die es geschafft hat, aus der Romanvorlage einen ganz guten Film zu machen. Auf nur 103 Minuten hat der zwar trotzdem einige Längen, vermittelt die Carpe-Diem-Botschaft aber überzeugend und glaubwürdig: „Eine Liebeserklärung an das Leben“ sei der Film, wirbt die Produktionsfirma. Und tatsächlich ist er eine Hommage an die Lebenslust, die bleibenden Eindruck hinterlässt.

