Hollywood-Stern für „Crocodile Hunter“ Steve Irwin

Von Schwäbische Zeitung

Die Familie des vergangene Woche überraschend verstorbenen schwedischen Star-DJs Avicii hat einen Suizid des Musikers angedeutet. „Er konnte nicht mehr. Er wollte Frieden finden“, schrieben die Angehörigen in einem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief. Die Familie beschrieb Avicii, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling hieß und nur 28 Jahre alt wurde, als sensiblen Künstler, der sich in der Musikbranche nicht zurechtfand.

„Er kämpfte mit Gedanken über den Sinn, das Leben, das Glück“, schrieb die Familie.