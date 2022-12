Hold de Papp’n, Du Fetzenschädel!

Jetzt ist es schon wieder passiert: Die Hauptstadt des Zwergstaates Österreich ist im Expat-City-Ranking zur unfreundlichsten Stadt der Welt gekürt worden. Expats sind übrigens Leute, die außerhalb ihres Heimatlandes leben. Also entsteht der Unfreundlichkeitspreis ausschließlich aus der Sicht von Zugereisten. Daraus aber eine generelle Fremdenfeindlichkeit abzuleiten, wäre auch wieder nicht richtig. Denn die Wiener machen bei der Verteilung ihrer Unfreundlichkeiten keine Unterschiede in Bezug auf die Herkunft. Auch ein Wiener nennt einen anderen Wiener ohne unbedingte Not einen „Deppaten“ oder „Fetzenschädel“. Das gehört quasi zum guten Ton. Und wer in einem echten Wiener Kaffeehaus bis zum Zahlen nicht ein- oder zweimal angeschnauzt worden ist, wird sich ungläubig die Augen reiben.

Zum Bild des Wiener Grantlers hat sicher auch der kürzlich gestorbene Schauspieler Karl Merkatz beigetragen. In der Fernsehserie „Ein echter Wiener geht nicht unter“ hat er in der Rolle des Edmund Sackbauer als Familienscheusal gewirkt und rustikale Verunglimpfungsformulierungen auch im Ausland bekannt gemacht. Die Wiener selbst fühlen sich allerdings überaus wohl in der Atmosphäre gepflegter Ruppigkeit. Das zeigen andere Studien, in denen regelmäßig angegeben wird, dass Wien die „lebenswerteste Stadt“ Europas ist. Eine Theorie besagt, dass die Wiener nur deshalb so unfreundlich sind, weil sie den Eindruck von geheuchelter Freundlichkeit unbedingt vermeiden wollen. Man muss anerkennend sagen: Das ist ihnen vollauf gelungen. (nyf)