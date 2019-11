Hoeneß verrät: Es gab Strömungen im FCB-Team gegen Kovac

In weiten Stadtteilen Tettnangs ist am vergangenen Donnerstag vorübergehend der Strom ausgefallen – und damit auch die Ampelanlage an der Ecke Lindauer/Wangener Straße. In sozialen Netzwerken begannen darauf die Diskussionen. Auch als die Ampeln am Freitag wieder funktionierten.

„Kein Chaos auf Tettnangs Straßen?“, fragte eine Facebook-Nutzerin ironisch am Freitagmorgen. Eine weitere pflichtete bei: „Viel besser ohne Ampeln. Auch der Feierabendverkehr gestern Abend lief richtig flüssig.