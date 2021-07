Hochwasser bringt Chaos, Verwüstung und Leid

Das Schlimmste ist die Ungewissheit. Und die Gerüchte. Nicht zu wissen, was noch alles kommen wird. Hält der Staudamm der Steinbachtalsperre? Halten die Dämme bei Lommersum und Niederberg? Die wenigen Menschen, die nach der Evakuierung der Ortschaft Blessem trotz aller Warnungen am Freitag zurückgekehrt sind, um nach ihrem Hab und Gut zu schauen, haben den riesigen Krater, den die Erft mit ihrer ganzen Wucht in die Landschaft gerissen hat, noch gar nicht gesehen. Das Wasser steht noch knöchelhoch auf der Radmacherstraße. Auf dem Rest, der von ihr noch übrig ist.

„Das ist hier innerhalb von ein paar Stunden explodiert.“ Michael Vieth steht vor dem Blessemer Eck, dem Treffpunkt des Orts, hundert Meter vor ihm klafft ein Loch. Dort, wo die Radmacherstraße einen Rechtsknick zur historischen Burg machte. Ein gewaltiger Erdrutsch hat drei Häuser auf der linken Seite in sich zusammensacken lassen, andere stehen nur noch zur Hälfte, die Wucht hat etliche Autos in den Abgrund gezogen. Was Michael Vieth zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß. Auch die Burg ist zur Hälfte eingestürzt. Am Freitagmittag habe es geheißen, es sollten besser alle gehen, sagt er. „Viele wollten gar nicht, weil keiner geglaubt hat, dass es so schlimm kommt. Aber dann hat man plötzlich gesehen, wie lebensbedrohlich die Lage wirklich ist.“

Die Radmacherstraße sei an dieser Stelle der tiefste Teil des Orts. Das Wasser habe mindestens 1,50 Meter hoch gestanden. „Der leibliche Vater meines Ziehsohns musste ihn in die Schaufel eines Radladers setzen. So haben sie ihn im letzten Moment hier rausgeholt“, sagt Vieth. Wie viele Menschen in den Trümmern ihr Leben verloren haben, könne niemand sagen. „Wenn jetzt auch noch die Steinbachtalsperre in Euskirchen ihren Geist aufgibt, stürzt das Wasser in die Swist und von dort in die Erft. Dann kommt hier die nächste große Welle. Man kommt sich vor wie in dem schlimmsten Spielberg-Film. Das ist ein Alptraum, ein absoluter Alptraum.“

Frank Rock, der zuständige Landrat des Rhein-Erft-Kreises, hat am Nachmittag auch noch keine konkreten Zahlen über Tote und Vermisste. Es habe kaum Zeit gegeben, die Menschen zu warnen. „Es ist eine katastrophale Lage, wie wir sie hier noch nie hatten.“ Den ganzen Tag über kreisen Hubschrauber über Blessem. 30 Rettungsboote sind im Einsatz, auch Taucher suchen nach Vermissten. Die Ursache des Erdrutsches ist noch unklar, doch scheint es sehr wahrscheinlich, dass die innerhalb von wenigen Stunden stark anschwellende Erft eine Kiesgrube unterspült und das den gewaltigen Erdrutsch ausgelöst hat.

Aus dem Krater ist ein durchdringender gleichbleibender Piepton zu hören. Ein silberner Kleinwagen droht aus einer völlig zerstörten Garage neben einem halb abgerissenen Haus in das Loch zu kippen. Zwischen der Autobahn und der Kiesgrube wird das ganze Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Die Erft hat einen Teil der Autobahn unterspült, die Lärmschutzwand und der Standstreifen sind weggebrochen und in das Flussbett gestürzt, der Gehweg endet im Nichts. Zum Kraterrand wagt sich niemand über das durchsumpfte Feld. Das ist lebensgefährlich. Die Böschung kann jederzeit nachgeben.

Er habe sich immer schon gewundert, dass das Kieswerk die Grube habe erweitern dürfen, sagt Michael Vieth. Das habe er niemals für möglich gehalten. „Wenn die mal in Bewegung kommt, wird der halbe Ort reingesaugt. Ich kann das nicht begreifen, dass man so etwas zugelassen hat. Die Grube ist bis zur Autobahn ausgebaut worden. Wenn die unterspült wird, ist die ganze Autobahn weg.“

Das Schlimmste ist die Ungewissheit. „Mein Herz ist jetzt erst mal so gebrochen. Das ist kaum zu beschreiben. Ich fühle mich hier doch zu Hause.“ Niklas Bär (19) ringt nach Worten. „Da hinten wohnt mein alter Jugendtrainer“, sagt er und zeigt auf das Loch. „Sein Haus ist weg. Ich weiß nicht, was mit ihm geschehen ist. Das ist nur noch ein Riesenkrater. Es ist schwer, sich jetzt Gedanken zu machen, wie das weitergehen wird.“ Mit der Familie seien sie Hals über Kopf geflüchtet, als die Flutwarnung kam „Ich habe drei kleine Halbbrüder. Wir sind nach Düren, haben dort genächtigt und die Situation einfach abgewartet.“ Er solle sich beeilen, ruft seine Mutter, während Niklas mit den Reportern spricht. „Ich habe gerade im Radio gehört, dass es hier nicht mehr sicher ist und die nächste Welle droht.“ Zum Glück bleibt sie aus. Und mit jeder Stunde wächst die Hoffnung, dass das Schlimmste überstanden ist.

Harald Schnitzler kann nicht mehr. Erschöpft hockt er vor dem Haus seines Bruders, das Gesicht dreckverschmiert, den Tränen nah. Die Nacht zum Freitag hat er bei Verwandten verbracht und kein Auge zugetan. „Man hat mich mit dem Tieflader rausgeholt. Ich wollte noch retten, was zu retten ist. Das Wasser ist von allen Seiten gekommen, erst von der Straße, dann vom Garten. Ich stand bis zum Bauch im Wasser. Mein Auto ist zerstört. Mein Bruder sucht es noch, der war auf der Luxemburger Straße, die Kleine holen. Als der wiederkam, war hier kein Mensch mehr.“ Schnitzler hat noch am Donnerstag zwölf Stunden gegen das Hochwasser angekämpft. Im Chemiewerk in Hürth das Wasser rausgepumpt. Von der Feuerwehr sei er reingerufen worden. „Um fünf Uhr nachmittags hat man mich nach Hause gefahren. Da kam mir schon die Bundeswehr entgegen. Wir konnten nur noch den alten Leuten helfen und dann nichts wie raus hier.“

„Dieses Riesenloch wird uns mindestens noch ein halbes Jahr beschäftigen.“ Karl Berger steht vor seinem Geburtshaus mitten im Ort, unweit vom Blessemer Eck auf der Frauenthaler Straße. Als Vorsitzender des Bürgerforums Blessem-Frauenthal e.V. zwingt er sich, nach vorn zu schauen. 1961 habe die Erft den Ort schon einmal heimgesucht. „Aber das war nichts gegen diese Katastrophe hier.“ Berger hat vier Brüder. „Einer ist schon verstorben“, sagt er. „Wir drei wohnen hier schon immer zusammen.“ Der Jüngste habe auf dem Eschenweg ein Fertighaus gebaut. „Der bekommt als Erster das Wasser.“ Dann sei es bei seinem anderen Bruder durch den Garten reingelaufen und habe alles zerstört. „Der hatte einen großen Koi-Teich mit 25 Tieren, über Jahre gezogen. Fünf oder sechs haben wir noch im Garten schwimmen sehen, aber mit dem Ölfilm hier auf dem Wasser brauchen wir uns da nicht viel Hoffnung machen, dass die überleben“, sagt er. Karl hat lange ausgeharrt – in seinem Haus auf der Klarastraße. „Ich bin ganz spät raus hier, wollte erst nicht gehen.“

Jetzt könne man nur hoffen, dass die Dämme halten und das ganze Aufräumen einen Sinn hat. Auf dem Weg durch die Nachbarorte schleppen Menschen Sandsäcke, die mit allem herangefahren werden, was Räder hat. Im Ortskern von Lechenich packen alle an. Schaufeln was das Zeug hält, dichten Hauseingänge und Kellerschächte ab. In den ersten Straßen steht schon das Wasser. Etliche Keller sind auch schon überflutet. Jeder Sandsack ist ein Sack voll Hoffnung, dass der Ort verschont bleiben möge.

Das Schlimmste ist die Ungewissheit. An diesem schwarzen Freitag. Nicht nur in Blessem.