Hochhuth verkündet „Ende der Ära Peymann“

Der Dramatiker Rolf Hochhuth („Der Stellvertreter“) hat „das Ende der Ära Peymann“ am Berliner Ensemble verkündet. Dies sei unabhängig davon, wie der Gerichtsstreit mit Peymann ausgehe, betonte Hochhuth in einer der dpa übermittelten Erklärung.

Vor dem Berliner Landgericht sollte am heutigen Donnerstag über Hochhuths Antrag zu einer Einstweiligen Verfügung verhandelt werden, die ihm eine Aufführung seines Stückes „Sommer 14“ in eigener Regie noch in den Theaterferien im August am Berliner Ensemble erlauben soll.

Peymann hatte dies bisher mit dem Argument verweigert, Hochhuth habe sein Projekt nicht wie vertraglich vorgesehen rechtzeitig angemeldet. Außerdem seien im Theater am Bertolt-Brecht-Platz notwendige Umbauarbeiten im Gange. Hochhuth, der über die von ihm gegründete Ilse-Holzapfel-Stiftung Eigentümer der Immobilie des Theaters am Schiffbauerdamm ist, hat dem Land Berlin, dessen Untermieter Peymann ist, den Mietvertrag daraufhin gekündigt. „Die zehn Millionen Subventionen für das BE kann der Senat künftig sparen, weil am Schiffbauerdamm die Verlage Rowohlt und Suhrkamp das in Berlin längst überfällige "Theater der Autoren" gründen werden“, betonte Hochhuth in seiner Erklärung.