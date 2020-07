Hobbyprediger und Rapper Kanye West kündigt Kandidatur für US-Präsidentschaft an

US-Rapper Kanye West (43) tut erneut seine Absicht kund, für die US-Präsidentschaft zu kandidieren. „Wir müssen nun das Versprechen Amerikas erkennen, mit Gottvertrauen, einer einigenden Vision und dem Schaffen einer Zukunft“, schrieb der Musiker am Samstag auf Twitter. Zu dem Hashtag #2020VISION erklärte West, sich für das Amt des Präsidenten zu bewerben.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION— ye (@kanyewest) July 5, 2020

Ob er tatsächlich noch in diesem Herbst gegen Amtsinhaber Donald Trump, der sich im November um eine Wiederwahl bewirbt, ins Rennen ziehen würde, ließ West offen. Der Rapper machte keine weiteren Angaben. Sein Tweet führte allerdings schnell zu einer Flut von Reaktionen. „Du hast meine volle Unterstützung!“, schrieb Tesla-Chef Elon Musk in einer Antwort an West. Ob West mit dieser Ankündigung wenige Monate vor den Wahlen nicht etwas spät dran sein, witzelten andere.

You have my full support!— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Im Kurzbotschaftendienst wurde „Kanye“ zum meistgetwitterten Begriff, nachdem hunderttausende Anhänger auf die Ankündigung reagiert hatten. Viele seiner Fans bezweifelten aber, ob der Rapper seine Ankündigung ernst meint oder ob es sich nicht eher um einen PR-Gag handelt. Dem Ehemann von Reality-TV-Star Kim Kardashian blieben zudem nur vier Monate Zeit, um die US-Wähler von sich zu überzeugen.

Erste Ankündigung schon 2015

Seine politischen Ambitionen hat der Ehemann von Reality-Star Kim Kardashian schon häufiger geäußert. 2015 bei den MTV Video Music Awards erklärte er, bei der US-Wahl im Jahr 2020 antreten zu wollen. Vor zwei Jahren sagt er dann in einem Radiointerview, möglicherweise im Jahr 2024 für das Präsidentenamt zu kandidieren.

Es wird eine Zeit geben, in der ich Präsident der USA sein werde. Kanye West

Nach eigener Aussage wollte er als gemäßigter Kandidat antreten. West war einer von wenigen populären Künstlern, die Trump öffentlich unterstützen. 2018 traf er Trump im Weißen Haus und trug dabei eine Baseball-Mütze mit dessen Wahlkampf-Slogan „Make America Great Again“. Bei dem Treffen umarmte der Musiker den Amtsinhaber und ließ vor laufenden Kameras eine Schimpftirade mit Ausdrücken los, wie sie aus dem Amtssitz des US-Präsidenten sonst nie zu hören sind. Dem Staatschef versicherte West in dem Jahr, dass er ihn liebe.

2019 relativierte West seine Unterstützung für Trump jedoch. Sie sei eine Möglichkeit gewesen, die US-Demokraten zu ärgern. Gleichzeitig gab der Rapper seine eigenen Ambitionen bekannt: „Es wird eine Zeit geben, in der ich Präsident der USA sein werde“, prophezeite er.

Äußerungen über die eigene mentale Gesundheit

Ende Juni veröffentlichte West einen musikalischen Kommentar zur aktuellen Rassismus-Debatte in den USA. In einem Video zu seinem Song „Wash Us In the Blood“ waren Bilder der landesweiten Anti-Rassismus-Proteste zu sehen.

West hatte sich zuletzt auch über seine psychische Gesundheit geäußert. Dem Talkmaster David Letterman erzählt er über den Kampf mit seiner bipolaren Störung. Er habe das Gefühl, „ein verstauchtes Gehirn zu haben, ähnlich wie einen verstauchten Knöchel“.

Weder Trump noch sein demokratischer Rivale Joe Biden reagierten bislang auf Wests Ankündigung. Der Präsident, der wegen seiner Reaktion auf die Corona-Pandemie als auch auf Anti-Rassismus-Proteste in der Kritik steht, hinkt in Umfragen seit Wochen hinter Biden her.