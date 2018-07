Hobbit-Casting in Neuseeland

Wellington (dpa) - Möchtegern-Hobbits - Menschen, die nicht größer als 1,58 Meter sein dürfen - haben am Sonntag in Neuseeland an einem ersten Film-Casting teilgenommen. Die Produktionsfirma Wingnut von Herr der Ringe-Produzent Peter Jackson hatte in das Tanz- und Schauspielzentrum in der Hauptstadt Wellington geladen.

Hoffnung auf eine Rolle machte sich unter anderem Peter McKinnon, wie der Sender „3News“ berichtete. Er sei schon in den „Herr der Ringe“-Filmen als Hobbit aktiv gewesen, sagte er dem Sender. Das Casting war für die geplante Verfilmung von J.R.R. Tolkiens Roman „The Hobbit“ von 1937. In dieser Vorgeschichte zur „Herr der Ringe“-Trilogie erzählt Tolkien die Abenteuer des „Hobbits“ Bilbo Beutlin aus der Fantasiewelt Mittelerde. Dafür braucht Wingnut klein gewachsene Menschen über 16 - Frauen dürfen nicht größer als 153 Zentimeter sein, Männer nicht mehr als 158 Zentimeter.

Es handele sich nur um ein vorläufiges Casting, hatte Wingnut in der Einladung betont. Bislang gibt es noch kein grünes Licht für die Verfilmung. Geldprobleme bei MGM Studios haben den Drehstart immer wieder verzögert. Im Juni sprang Regisseur Guillermo del Toro ab. Damals sagte Jackson, die Dreharbeiten sollten trotzdem in November beginnen. „Heute ging es nur um Fotos, Messungen, grundsätzliche Dinge - wir haben nichts näheres gehört“, sagte Schauspielerin Karen Oliver dem Sender. Sie warte nun auf den Anruf, ob sie dabei sei.