Hitchcocks „Die Vögel“ als Musical

Bielefeld (dpa) ­ Aus dem Traum von Glamour und Ruhm wird ein Albtraum mit hackenden Krähen und einem übergewichtigen Mann mit seltsamen Obsessionen: Die spannungsreiche Beziehung zwischen der Schauspielerin Tippi Hedren und dem Regisseur Alfred Hitchcock thematisiert das Musical „The Birds of Alfred Hitchcock“, das am Samstag im Theater Bielefeld uraufgeführt wurde.

Für sein drittes Musical nach „M...wie Marilyn“ (1987) und „Starry Messenger“ (2004) erntete Komponist William Ward Murta, seit 1984 in Bielefeld als Kapellmeister tätig, minutenlangen Applaus. 1962 in Hollywood: In einem Werbespot für eine Diät-Limonade entdeckt Alfred Hitchcock das Model Tippi Hedren. Mit ihrem unterkühlten Sex-Appeal ist sie für ihn die zweite Grace Kelly. „Hitch“, wie er genannt werden will, bietet der Blondine einen Exklusivvertrag für sieben Jahre und die Hauptrolle der verwöhnten Melanie Daniels in dem Horrorfilm „Die Vögel“ an. Zunächst geschmeichelt von der Aufmerksamkeit, die ihr zu Teil wird, muss Tippi Hedren bald erkennen, dass der exzentrische Regisseur sie als sein Eigentum betrachtet, sie manipuliert und in seinem Kontrollwahn jeden ihrer Schritte überwacht.

„The Birds of Alfred Hitchcock“ setzt nach dem Nervenzusammenbruch Hedrens ein, den diese erlitt, nachdem sie bei den Dreharbeiten zur legendären Dachboden-Szene eine Woche lang mit lebendigen Vögeln beworfen worden war. In Rückblenden erzählt sie ihrem Krankenpfleger ihre Geschichte ­ eine Geschichte von großen Hoffnungen, noch größeren Enttäuschungen und der Erfahrung, Hitchcock ausgeliefert zu sein. Dabei ist der auf der Bühne nur als Stimme aus dem Off und als überdimensionale qualmende Zigarre gegenwärtig.

Passend zum Thema setzt William Ward Murta auf den opulenten Klang von Hollywood-Filmmusik. Seine Melodien und Tanzszenen erinnern an große Broadway-Shows, zitieren aber auch Hitchcocks Klassiker wie „Psycho“ und „Vertigo“. Nach „Marnie“, dem zweiten Hitchcock-Film, bei dem es zum endgültigen Zerwürfnis kommt, gelingt es Tippi Hedren nicht mehr, sich als Schauspielerin zu etablieren. Seitdem betreibt die engagierte Tierschützerin ein Reservat für Raubtiere. Gestärkt und mit neuem Selbstbewusstsein verlässt sie in Murtas Musical Krankenzimmer und Bühne ­ das elegante Etuikleid der Melanie Daniels hat sie bezeichnenderweise gegen ein gestreiftes Leoparden-Shirt ausgetauscht.