Ungewöhnlicher Anblick auf den Straßen eines Ortes in Hessen: Am helllichten Tag laufen immer wieder in aller Seelenruhe zwei ausgewachsene Hirsche durch Ewersbach, einem Ortsteil von Dietzhölztal. Sie bewegen sich wie selbstverständlich auf den Straßen, weichen bei Gegenverkehr auf den Gehweg aus und machen auf der Suche nach Futter auch vor Absperrungen nicht halt, sagt ein Anwohner. Vorher hatte der Sender FFH darüber berichtet.