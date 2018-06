Hintergrund: Was hinter der Regierungsentscheidung steckt

Ein Jahr nach Beginn der NSA-Affäre ergreift die Bundesregierung Maßnahmen gegen die US-Geheimdienste in Deutschland. Für die Aufforderung an den obersten Geheimdienstler in der US-Botschaft, das Land zu verlassen, nennt die Regierung drei Gründe:

NSA-AFFÄRE: Im vergangenen Juni kam ans Licht, dass der US-Geheimdienst NSA im großen Stil international Daten abschöpft und Kommunikation überwacht - auch in Deutschland. Nach den Enthüllungen durch den Ex-NSA-Mitarbeiter Edward Snowden spähen die Geheimdienstler in riesigen Ausmaßen Internetnutzer aus, zapfen Glasfaserkabel an, belauschen Telefongespräche und speichern Bewegungsdaten von Handys. Einen weiteren Höhepunkt erreichte die Affäre, als bekannt wurde, dass die National Security Agency (NSA) über Jahre auch das Handy von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) abhörte.

SPIONAGEVERDACHT BEIM BND: Ein mutmaßlicher Spion beim Bundesnachrichtendienst (BND) soll 218 Dokumente an US-Geheimdienste weitergegeben haben. Die 31 Jahre alte Hilfskraft soll unter anderem für das Einscannen von Dokumenten und die Ausgabe von Funkgeräten zuständig gewesen sein. Der Mann hat seine Tat gestanden und sitzt seit vergangener Woche in Untersuchungshaft. Über einen Zeitraum von zwei Jahren soll er 25 000 Euro für seine Dienste kassiert haben.

SPIONAGEVERDACHT IM VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM: Ein mutmaßlicher Spitzel im Verteidigungsministerium hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Er soll in der politischen Abteilung tätig gewesen sein, die strategische Entscheidungen von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vorbereitet. Allerdings gibt es bisher nur Indizien dafür, dass der Mann tatsächlich ein Maulwurf amerikanischer Geheimdienste war. Weil kein dringender Tatverdacht besteht, wurde er auch nicht festgenommen. Welche Informationen er an die Geheimdienste weitergegeben haben soll, ist noch völlig unklar.

