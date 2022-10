„Schtimmt dees?“: Hilft heiße Milch mit Honig wirklich beim Einschlafen?

Der Körper müde, die Augen schwer, immer wieder einen Blick auf die bereits fortgeschrittene Uhrzeit auf dem Wecker, doch die Gedanken wollen einfach nicht zur Ruhe kommen: Wer kennt es nicht? Hin und wieder wälzt sich wahrscheinlich jeder von uns unruhig und schlaflos im Bett herum. Eine heiße Milch mit Honig hilft immer, das hat schließlich Oma schon gesagt. Sie soll wahre Schlafwunder wirken. Doch… „Schtimmt dees“?

Omas Mythos stimmt nicht ganz

Es stimmt durchaus, dass Milch einen besonderen Stoff enthält: Die Aminosäure Tryptophan. Sie dient unserem Körper als Vorstufe, um das „Glückshormon“ Serotonin und das „Schlafhormon“ Melatonin zu bilden. Dabei spielt die innere Uhr eine wichtige Rolle: Ist es dunkel, bedient sich unser Körper nämlich an den Serotonin-Vorräten, um daraus Melatonin zu bilden, das Hormon, das unseren Körper zur Ruhe bringt. Der Honig in der Milch soll wiederum dabei helfen, dass dieser Stoff besser ins Hirn gelangt.

Die Idee hinter dem Schlummertrunk ist demnach gut – doch in der Praxis zeigt das Kindheitsgetränk leider nicht allzu große, wissenschaftlich nachweisbare Wirkung. Ein Glas Milch enthält nur etwa 40 Milligramm der Aminosäure Tryptophan. In Studien stellten Forscher jedoch fest, dass erst ab einer Menge von etwa 1000 Milligramm Tryptophan nachweisbare Effekte auf den Schlaf eintreten. Das entspräche einer Menge von sage und schreibe rund 25 Gläsern Milch. Wir können es uns ausmalen: Wer diese Anzahl an Gläsern trinkt, bleibt wohl eher aus ganz neuen Gründen schlaflos.

Psychologischer Effekt denkbar

Trotzdem schwören viele Menschen auf den Schlummertrunk und einem dadurch verbesserten Schlaf. Woran das liegt? Forscher vermuten vor allem einen psychologischen Effekt: Das Getränk vermittelt Gefühle der Geborgenheit und erinnert an die Kindheit. Das wiederum kann uns automatisch ruhiger und gelassener werden lassen.

Das gilt übrigens nicht nur für das Glas heiße Milch mit Honig, sondern auch für andere (Kindheits-)Rituale. Wir können unser Gehirn theoretisch beispielsweise auch mit Hörbüchern, die wir in der Kindheit als Hörspiele gehört haben, psychologisch austricksen und unseren Körper Serotonin ausschütten lassen - und so nachts besser zur Ruhe finden.