Hier wird 50 Meter tief in der Erde der Moment nach dem Urknall nochmal erlebt

Michael Knichel schwärmt für Alice. Doch das ist keine Frau – sondern ein Experiment. Die Abkürzung steht für „A Large Ion Collider Experiment“, es ist eines der größten Projekte am Cern. Damit simulieren die Physiker die Momente nach der Entstehung des Universums vor 14 Milliarden Jahren. Blei-Ionen werden im LHC aufeinandergeschossen, um das sogenannte Quark-Gluon-Plasma zu erzeugen. So wollen die Physiker Rückschlüsse über die Entstehung von Materie kurz nach dem Urknall gewinnen. Alice dient als Detektor, der die Spuren der Kollisionen sichtbar macht.

Ein 10.000 Tonnen schweres Gerät tief unter der Erde

Das 10.000-Tonnen-Gerät befindet sich in 50 Metern Tiefe unter der Erdoberfläche. Ein Aufzug bringt die Wissenschaftler von den Überwachungsräumen voller Monitore hinunter zum Experiment. Wer beim Cern an die Beschreibung aus dem Dan-Brown-Roman denkt, in der die Iris gescannt wird, um Zutritt zu bestimmten Räumen zu bekommen, wird beim Zugang zu Alice daran erinnert: Wer hinunter will, muss durch eine Schleuse, die nur mit einem registrierten Chip oder dem Scan des Auges öffnet.

Wer hinunter zu Alice in die Tiefe will, muss verschiedene Sicherheitsfaktoren einhalten: Ohne Chip, Strahlungsmessgerät oder Iris-Scan ist der Zugang nicht möglich. Michael Knichel ist einer der Wissenschaftler am Experiment. (Foto: Andrea Pauly)

In rasender Geschwindigkeit geht es mit dem Aufzug in die Tiefe. An dieser Stelle sind zwar nicht die Gesetze der Physik, aber die des Alltags ein wenig außer Kraft gesetzt: Während in anderen Gebäuden der Aufzug im Brandfall nicht benutzt werden darf, ist er auf dem Weg zwischen der Erdoberfläche und Alice der einzig sichere Weg hinaus.

Michael Knichel, Wissenschaftler am Cern. (Foto: Daniel Drescher)

Im Dezember ging auch Alice in die Pause, und nach der Erneuerung des LHC sollen auch bei diesem Experiment noch detailliertere Messungen möglich werden. Derzeit sind eine Milliarde Protonenkollisionen pro Sekunde möglich. Mit neu entwickelten Materialien und stärkeren Magneten, so das Ziel, sollen es in ein paar Jahren fünf Milliarden sein.

100 Petabyte an Daten

Bereits jetzt fallen unglaubliche Datenmengen an: „Wir haben 100 Petabyte an Daten, die wir auswerten müssen“, sagt Knichel, der seit 2017 fest am Cern ist, aber bereits seit 2008 am Alice-Experiment beteiligt ist - damals noch als Student. Er hat an der Uni Darmstadt studiert und promoviert und seinen Post-Doc an der Uni Heidelberg gemacht.

In diesem 360°-Bild gibt es einen Rundumblick zum Experiment "Alice", mit dem die Wissenschaftler am Cern nachstellen, was nach dem Urknall geschehen ist. Durch Klicken auf die Bild-Symbole öffnen sich weitere Bilder und Hintergrundinformationen.

Am Alice geht es vor allem um die Beobachtung der Statistiken. Die Wissenschaftler suchen in den Statistiken nach Unregelmäßigkeiten, nach Ausschlägen nach unten oder oben. Damit kein Beweis ihrer Theorie übersehen werden kann, sind die Wissenschaftler rund um die Uhr in drei Schichten aktiv - vom Studierenden bis zum Professor müssen alle diese Arbeit machen. Auch während der Überarbeitung von Alice gibt es für sie genug zu tun: Es gibt so viele Messungen, dass sie gar nicht in Echtzeit beobachtet werden können.

Um die ungeheuren Datenmengen überhaupt verarbeiten zu können, gibt es das LHC Computing Grid. Dieses Computersystem stellt den Forschern Rechenleistung und Speicherplatz zur Verfügung. Das besondere dabei ist, dass die Rechnerleistung sich weltweit abrufen lässt und nicht ortsgebunden ist. Das heißt, der Rechner sucht, wo gerade Speicherplatz vorhanden ist, und legt die Datensätze dort ab.