Hessen setzt Verbot von Sonntagsarbeit sofort um

Bei herrlichem Sonnenschein ist am Donnerstag Fronleichnam in den katholischen Kirchengemeinden Westerheim, Ennabeuren und Hohenstadt gefeiert worden. Letzten Vorbereitungen am Morgen folgten die Eucharistiefeiern und dann die feierlichen Prozessionen durch die Orte entlang herrlicher Blumenteppiche zu den Altären. Die Gläubigen feierten die „Gegenwart Christi unter den Menschen“. Dies wurde mit der Hostie in der Monstranz zum Ausdruck gebracht, dem „Allerheiligsten“.