Herzoperation für Rocker Bret Michaels

Los Angeles (dpa) - Rock-Musiker Bret Michaels (47) muss erneut operiert werden. Wie der Internetdienst „Eonline.com“ berichtete, wollten Ärzte in Phoenix (US-Staat Arizona) ein Loch in seinem Herzen schließen. Der Musiker vertraut sich wieder dem St. Joseph's Krankenhaus an.

Dort war im vorigen April zu einer Notoperation am Blinddarm eingeliefert worden. Kurz darauf erlitt er eine lebensbedrohliche Hirnblutung und hatte im Mai einen kleinen Schlaganfall, bei dem die Ärzte den Herzdefekt entdeckten. Der Frontmann der US-Band Poison ist schon sein Leben lang Diabetiker. Im Dezember vertraute er der US-Zeitschrift „People“ an, dass ihm der bevorstehende Eingriff am Herzen wenig Sorgen machte. „Wenn alles gut läuft, bin ich nur etwa drei Tage im Krankenhaus. Und dann muss ich drei Wochen lang ganz, ganz vorsichtig sein“, sagte der Musiker. Kurz vor Weihnachten hatte der Rocker noch um die Hand seiner langjährigen Freundin Kristi Gibson (39) angehalten. Die beiden haben bereits zwei gemeinsame Töchter Raine (10) und Jorja (5).