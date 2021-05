Herzogin Meghan hat ein Kinderbuch geschrieben

Wegen Betrugs und Untreue in mehreren Fällen sowie Urkundenfälschung hat sich eine 54-jährige Frau aus dem Kreis Konstanz am Dienstag vor dem Sigmaringer Amtsgericht verantworten müssen. Ihr wird vorgeworfen, von einer 91-jährigen Frau aus einer badischen Gemeinde im Kreis Sigmaringen, die sie mehrere Jahre gepflegt hat, in 36 Fällen Geld von deren Konto abgehoben und in die eigene Tasche gesteckt oder sich überwiesen zu haben. Das Ganze war aufgefallen, als ein Bankmitarbeiter anhand eines Überweisungsbetrags von 321 000 Euro und eines ...