Hertha BSC erhöht Sicherheitsvorkehrungen im Olympiastadion

Fußball-Bundesligist Hertha BSC reagiert mit einer Reihe von Maßnahmen auf die schweren Fan-Ausschreitungen am vergangenen Samstag in Dortmund. Der Hauptstadtclub untersagt beginnend mit dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen RB Leipzig „das Einbringen von Bannern, Spruchbändern, Blockfahnen und Doppelhaltern“, hieß es in einer Mitteilung. Die Verbote gelten „bis auf Weiteres“ sowohl für die Heim- als auch die Auswärtsbereiche im Olympiastadion. Bei den Attacken von Berliner Fans waren am Wochenende laut Polizei 45 Menschen verletzt worden.