Herta Müller kann nicht zeichnen

Berlin (dpa) - Herta Müller (59) hat schon in der Schule nicht zeichnen können. „Mit dem Auge hab' ich zeichnen können, aber nicht mit der Hand“, sagte die Literaturnobelpreisträgerin am Freitag in Berlin bei der Eröffnung einer Ausstellung mit Collagen aus ihrem neuen Buch „Vater telefoniert mit den Fliegen“.

„Ich habe das Gezeichnete dann immer wieder ausradiert“, erzählte sie. „Ich habe extra schwach aufgedrückt, damit ich bis zum Ende der Stunde radieren konnte, ohne dass das Papier dünn wurde. Daheim hat mir dann mein Großvater die Zeichnung gemacht.“

In dem Buch setzt Müller Wörter, die sie aus Zeitschriften und Katalogen ausgeschnitten hat, zu neuen und fantasievollen Gedichten zusammen. Es ist seit 2003 der vierte Collagen-Band, den sie in dieser Technik veröffentlicht. In der Ausstellung im Berliner Literaturhaus sind die fast 200 Texte des neuen Buchs bis zum 13. Oktober im Original zu sehen.

