Herr Rösti schaltet um

Die Schweiz ist ein in vielerlei Hinsicht erstaunliches Land. Reicher als reich, bergiger als bergig, neutraler als neutral – und gesegnet mit einem derart seltsamen Regierungssystem, das es jeder Student der Politikwissenschaft weltweit in einem Grundkurs um die Ohren gehauen bekommt. Welche Partei wann wen in welches Amt entsenden darf? Ein ewiges Rätsel für alle Menschen, die beim Begriff Schwingen an die Flügel eines Vogels und nicht an Freistilringer in kurzen Hosen denken. Jedenfalls haben die Eidgenossen nun seit ein paar Tagen einen neuen Umwelt- und Verkehrsminister. Der Mann heißt Albert Rösti.

Was an sich nicht weiter interessieren müsste. Wäre da nicht Röstis früherer Job: Er war Chef von Auto Schweiz. Und Auto Schweiz ist der Verband der Schweizer Automobilimporteure – und somit nichts anderes als die Interessenvertretung der Autolobby. Nach seiner Wahl im Mai versprach Herr Rösti den Vertretern der Industrie, hier zitieren wir die Homepage von Auto Schweiz, seinen „uneingeschränkten Einsatz für die Anliegen der motorisierten Individual-Mobilität“. Gruezi mitenand!

Man darf gespannt sein, wie viele Radwege Herr Rösti demnächst in Appenzell-Innerrhoden bauen lässt und mit welcher Leidenschaft er den öffentlichen Personennahverkehr im Kanton Uri vorantreiben wird.

Generell aber ist die Idee, Ministerposten mit fachlich qualifiziertem Personal zu besetzen, nicht schlecht. Zumindest manche. Auch hierzulande. Vielleicht hätte ja der Chef von Heckler & Koch Lust, die mit der Materie fremdelnde Christine Lambrecht abzulösen? (jos)