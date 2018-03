Herr Hoi und seine „Pardon Bonbons“

Der Laden von Herrn Hoi ist ein Paradies für Schleckermäuler. Für die Kunden seines Süßigkeiten-Geschäfts mit dem Namen „Pardon Bonbons“ hat der aus Thailand stammende Geschäftsmann immer ein offenes Ohr - und gratis Bonbons auf einem Tellerchen neben der Kasse. Doch Herrn Hois Großzügigkeit wird von einigen Kindern ausgenützt. Natürlich hat der großherzige Ladenbesitzer gemerkt, das sie ihn beklauen. Doch er unternimmt nichts - zunächst.

Einige seiner Kunden hatten ihn schon gewarnt. Herr Hoi sei viel zu gutmütig, meinten sie. Schließlich gebe es nicht nur gute Menschen auf der Welt. Aber Herr Hoi hält am seinem Glauben an das Gute im Menschen fest. Seine „Pardon-Bonbons“ tun dann fast ohne sein Zutun ihre Wirkung. Denn viele Jahre später erreicht Herrn Hoi ein Brief mit einer Entschuldigung. Marjaleena Lembcke (Text) und Malin Neumann (Illustration) erzählen in „Pardon Bonbons“ eine poetische Geschichte mit einem lebensweisen, überaus sympathischen Helden.

Pardon Bonbons: Bohem Press, Münster, 42 S., Euro 16,95, ISBN 978-3-95939-054-5. Ab 4 Jahren