Herbert Köfer sagt mit 91 erstmals Vorstellung ab

Dresden (dpa) - Nach mehr als 70 Jahren auf der Bühne hat der 91-jährige Berliner Schauspieler Herbert Köfer („Rentner haben niemals Zeit“) nach eigenen Angaben erstmals Vorstellungen ausfallen lassen.

Köfer sei nach einem schweren Infekt zwei Tage in einer Klinik, teilte die Comödie Dresden am Dienstag mit. „Wegen mir musste bis heute noch nie eine Vorstellung ausfallen, ich hoffe, das Publikum hat Verständnis“, betonte der Mime. Die Abenteuer-Komödie „Paul auf hoher See“ mit ihm in der Titelrolle pausiert. Ab Donnerstag will Köfer wieder als Rentner Paul brillieren.

Der Volksschauspieler zählt zu den Publikumslieblingen des ostdeutschen Fernsehens. Er steht auch mit über 90 noch regelmäßig auf der Bühne - zur Not mit Gips wie nach einem Sturz im Sommer 2012.

