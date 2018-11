Herbe Verluste an der Wall Street

Ein Feuer hat am frühen Montagabend die Bahnstrecke zwischen Markdorf und Salem lahmgelegt. Laut Jürgen Gutemann, Kommandant der Feuerwehr Bermatingen, brach es vermutlich in einem Laubhaufen aus und breitete sich dann an der Böschung bis zur Bahnstrecke hin aus. Das Feuer ist inzwischen gelöscht und die Bahnstrecke für den Verkehr wieder freigegeben.

Angaben der Bundespolizei zufolge sperrte die Deutsche Bahn die Strecke vorsorglich, damit die Feuerwehr den Brand ohne Einschränkungen löschen konnte.