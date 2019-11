Henning Baum weint nicht im Kino

Schauspieler Henning Baum („Der letzte Bulle“) vergießt bei rührenden Filmen keine Tränen. „'Jenseits von Afrika' ist schon ein Film, der sehr zu Herzen geht“, sagte der 47-Jährige am Mittwochabend in der Magazinsendung „zibb“ vom rbb. „Ich weine da jetzt nicht los, aber es rührt mich“, hieß es weiter.

Der Schauspieler, der aktuell als knallharter Ermittler mit Machosprüchen in der Kinoversion von „Der letzte Bulle“ zu sehen ist, kann sich nicht vorstellen einen anderen Typ Mann zu verkörpern. „Ich finde da den inneren Widerhall nicht, ich hätte keine Lust, das zu spielen“, so Baum. Er habe sich als Schauspieler ein anderes Image aufgebaut.

Am Samstagabend ist Baum in der ARD in dem Film „Mein Schwiegervater, der Camper“ in der Titelrolle zu sehen.