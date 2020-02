Hennig-Wellsow bereut Blumenwurf vor Kemmerichs Füße nicht

Während der Fasnetszeit 2019 hat er weit über die Grenzen der Stadt hinaus für Diskussionen gesorgt. Den Leberkäsberliner bietet die Bäckerei Doll in Munderkingen auch in diesem Jahr wieder an. Denn obwohl die Mischung aus herzhaftem Leberkäse und süßem Berliner nicht alle sofort begeistert hat, beliebt sei er am Ende aber durchaus gewesen.

„Viele haben uns darauf angesprochen und gefragt, ob wir den ’LKBe’ nicht wieder anbieten können“, erklärt Juniorchef Martin Doll.