„Helmut Schmidt“-Schriftzug am Hamburger Flughafen installiert

„Hamburg Airport - Helmut Schmidt“: Knapp ein Jahr nach dem Tod des früheren Bundeskanzlers hat der Flughafen einen Schriftzug mit dem Namen des Hamburger Ehrenbürgers montiert. Das sei der erste Schritt, um den künftigen Namenszusatz „Helmut Schmidt“ zu visualisieren, teilte der Flughafen mit. Am ersten Todestag des SPD-Politikers will der Airport darüber hinaus Schmidt mit einem Empfang würdigen. Der SPD-Politiker war am 10. November 2015 im Alter von 96 Jahren gestorben.