„Helen Dorn“ überflügelt Helene Fischer

Mit 7,38 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 23,1 Prozent hat der ZDF-Krimi „Helen Dorn - Schatten der Vergangenheit“ am Samstag zur besten Sendezeit das Quotenrennen gewonnen.

Der Film mit Anna Loos in der Hauptrolle stach sogar die mehr als dreistündige ARD-Show „Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung“ mit Moderator Florian Silbereisen und Gästen wie Schlagerstar Helene Fischer aus, die auf 5,06 Millionen Zuschauer kam (17,5 Prozent). Für den ZDF-Samstagskrimi „Helen Dorn“ waren es übrigens die besten Zahlen seit der Premiere vor vier Jahren.

Auf Platz drei ab 20.15 Uhr schaffte es RTL mit „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Die Castingshow kam auf 3,57 Millionen Zuschauer (11,8 Prozent). 24 Sänger und Sängerinnen schafften es dort in die nächste Runde und bekamen laut RTL ein Flugticket nach Südafrika. In einem Nationalpark sollen sie dort - mit Ausstrahlung ab 23. März - in drei Sendungen um den Einzug in die Mottoshows der inzwischen 15. DSDS-Staffel kämpfen.

Dahinter lagen Sat.1 und der Animationsfilm „Ice Age 4 - Voll verschoben“ (2,28 Millionen/7,2 Prozent), ProSieben und die Show „Galileo Big Pictures: 50 Geheimnissen auf der Spur“ (1,57 Millionen/5,5 Prozent), Vox und das US-Liebesdrama „The Best of Me - Mein Weg zu dir“ (0,94 Millionen/3,0 Prozent), Kabel eins und die US-Actionserie „Rush Hour“ (0,65 Millionen/2,0 Prozent) sowie RTL II und die Komödie „Sterben für Anfänger“ (0,63 Millionen/2,0 Prozent).

Mehr als fünf Millionen Zuschauer holten am Samstag noch die ARD-„Sportschau“ ab 19 Uhr (5,81 Millionen/21,7 Prozent) sowie die 20-Uhr-„Tagesschau“, die insgesamt 11,58 Millionen Zuschauer hatte (38,8 Prozent), davon allein 7,16 Millionen (24,0 Prozent) im Ersten.

Helen Dorn

Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung

DSDS bei RTL