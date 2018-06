Heinz Hoenig steht für guten Zweck am Amboss

Schauspieler Heinz Hoenig („Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“) schwingt den Hammer bei einer Benefizaktion. Zusammen mit dem Schmied Alfred Bullermann hat er das Projekt „Schmieden für den Frieden“ ins Leben gerufen.

Auftakt ist an diesem Freitag (11 Uhr) in Bullermanns Schmiedeatelier in der niedersächsischen Stadt Friesoythe - an einem historischen Tag: 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs.

Angefertigt werden dort die ersten von etwa 25 Zentimeter langen Nägeln mit einer eingestanzten Friedenstaube am Kopf. „Wir wollen mit der Aktion ein Zeichen gegen Krieg und für Frieden auf der Welt setzen“, sagte der 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Hoenig hatte bei einer Schlosserlehre einst selbst das Metall-Handwerk erlernt.

Er wolle auch weitere Prominente für die Aktion gewinnen. „Ich werde Udo Lindenberg, Peter Maffay und Helene Fischer fragen. Und wenn die Kanzlerin dabei sein möchte, ist sie herzlich eingeladen“, sagte Hoenig.