Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Hochzeit auf Capri

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben auf der italienischen Insel Capri ein großes Hochzeitsfest gefeiert. Nach Medienberichten gaben sich das Model und der Musiker gestern das Jawort. Auf Fotos und Videos ist die Fernsehmoderatorin von „Germany's Next Topmodel“ in einem weißen Brautkleid zu sehen. Die „Bild“-Zeitung berichtet, Kaulitz' Zwillingsbruder Bill habe die Trauungszeremonie am Abend auf einer Luxusjacht abgehalten. Kaulitz und Klum sind seit rund eineinhalb Jahren zusammen. Sie hatten sich auf einer Geburtstagsfeier von Designer Michael Michalsky kennengelernt.