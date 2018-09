Heftige Kritik an Maaßen-Deal - Empörung in der SPD

Rund 20 Teststrecken sind in den vergangenen vier Jahren im Daimler Prüf- und Technologiezentrum Immendingen entstanden. Am Mittwoch wird das Gelände offiziell eröffnet. Daimler-Vorstandsvorsitzender Dieter Zetsche und Bundeskanzlerin Angela Merkel werden daran zusammen mit weiteren Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung teilnehmen. Rund 200 Millionen Euro hat die Daimler AG in das Projekt gesteckt.

Mehr als 300 Mitarbeiter werden künftig unter anderem an der Erprobung von Assistenzsystemen, autonomen Fahrfunktionen ...