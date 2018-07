Heather Locklear bleibt Prozess erspart

Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Heather Locklear (48) kommt um einen Prozess wegen Fahrerflucht herum. Wie der Internetdienst „Tmz.com“ berichtete, lässt die Staatsanwaltschaft den Fall aus Mangel an Beweisen fallen.

Locklear war im April wegen angeblicher Fahrerflucht verhaftet worden. Sie habe mit ihrem schwarzen BMW ein Parkverbotsschild in der Nähe ihres Hauses bei Los Angeles gerammt, so der Verdacht. Nach Polizeiangaben sei sie weitergefahren, ohne jemanden davon in Kenntnis zu setzen. Am Ende fehlten den Ermittlern aber die Beweise, dass tatsächlich Locklear den BMW steuerte. 2008 war die Schauspielerin wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verurteilt worden. Sie erhielt drei Jahren Haft auf Bewährung.