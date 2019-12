Hawaii: Hubschrauber mit sieben Insassen vermisst

Die Küstenwache auf Hawaii sucht nach einem Ausflugshelikopter mit sieben Menschen an Bord. Der Hubschrauber, in dem sich auch zwei Minderjährige befinden sollen, sei von einer Küstentour nicht zurückgekehrt, teilte die Behörde mit. Die Wetterbedingungen sind schwierig. Wolken und Regen begrenzen die Sichtweite auf gut sechs Kilometer. Außerdem wehe ein heftiger Wind, das Meer schlage hohe Wellen. Mehrere Rettungsteams machten sich auf die Suche. Ein Schiff der Küstenwache war in den Gewässern vor der Insel unterwegs. Bisher fehlt von dem Hubschrauber jede Spur.