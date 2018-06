Havarist „Flaminia“ muss kurz vor Helgoland pausieren

Cuxhaven (dpa) - Der im Atlantik havarierte Containerfrachter „Flaminia“ nähert sich mit seiner teils gefährlichen Fracht seinem Ziel Wilhelmshaven.

Nachdem das Schiff am Samstagmorgen deutsche Gewässer erreicht hatte, wurde es am Nachmittag mit geringer Geschwindigkeit an der ostfriesischen Insel Juist vorbei in Richtung Helgoland geschleppt. Etwa 30 Kilometer westlich der Hochsee-Insel sollte die „Flaminia“ dann in der Tiefwasser-Reede der Deutschen Bucht zunächst eine Pause einlegen.

„Der Frachter bewegt sich mit etwa vier Knoten weiter ostwärts. Vor Helgoland wird er am Abend und in der Nacht aber erst einmal verharren, weil die Einfahrt in Wilhelmshaven aus Sicherheitsgründen nur bei Tageslicht möglich ist“, sagte ein Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven der Deutschen Presse-Agentur.

Die unter deutscher Flagge für eine Buxtehuder Reederei fahrende „Flaminia“ war im Juli im Atlantik verunglückt. Nach einem Brand hatte es an Bord auch Explosionen gegeben. Das stark beschädigte Schiff trieb zunächst wochenlang im Ozean, weil gleich mehrere Länder einen Nothafen für den Havaristen verweigerten. Das 300 Meter lange Schiff hat mehr als 2800 Container geladen, darunter 151 mit Gefahrgut. Auch das Löschwasser könnte verschmutzt sein.

Deutsche Bergungs- und Gefahrgut-Experten hatten den Frachter nach dem Durchfahren des Ärmelkanals und der niederländischen Nordsee in Empfang genommen und wollten Technik und Ladung an Bord der „Flaminia“ genauer untersuchen. Dabei kamen zwei Schiffe der Bundespolizei, das Mehrzweckschiff „Neuwerk“ und ein Seenotkreuzer zum Einsatz. „Unser Team wird abends wieder runtergehen“, hieß es aus dem Havariekommando. „Die Kollegen haben die Zeit seit dem Einfahren in deutsche Gewässer aber genutzt, um weitere Prüfungen zu machen.“

Es gebe nach wie vor keine Hinweise darauf, dass ein Weiterschleppen des Schiffes sowie die Bergung von Ladung und Löschwasser zu riskant für die Umwelt und das Wattenmeer seien. „Wenn keine gegenteiligen Erkenntnisse gesammelt werden - wovon wir ausgehen -, wird die "Flaminia" voraussichtlich Sonntagmorgen in Richtung Wilhelmshaven weitergeschleppt“, hieß es.

Die Fahrt der „Flaminia“ heizte die Debatte um eine Reform des europäischen Notfall-Managements für Unfälle auf hoher See neu an. Vertreter verschiedener Parteien sprachen sich für eine Überarbeitung der geltenden Regelungen aus. Niedersachsens Wirtschaftsminister Jörg Bode (FDP) sagte auf dem 22. Hafentag in Stade, dass Deutschland für die Rückführung des Schiffes verantwortlich sei. Es müsse aber darüber diskutiert werden, ob die internationalen und europäischen Regelungen zur maritimen Notfallvorsorge ausreichten.

Auch der Verband Deutscher Reeder (VDR) forderte die Politik zu Nachbesserungen auf. „Wer an Bord alles tut, um einen sicheren Schiffsbetrieb zu gewährleisten, darf im Notfall von Landseite nicht im Stich gelassen werden“, kritisierte VDR-Präsidiumsmitglied Ralf Nagel. „Die Umwelt darf im Fall einer Schiffshavarie nicht in Gefahr geraten, nur weil das europäische Notfallkonzept nicht greift.“ Die Erfahrungen mit der „Flaminia“ müssten in der Europäischen Union Folgen haben. Der Verband dringt auf eine Aufarbeitung des Falls.

Informationen des Havariekommandos