Haus bei Turin eingestürzt - ein Junge tot

Ein kleiner Junge ist beim Einsturz eines Wohnhauses in Italien ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte rückten am Dienstagmorgen zu dem Gebäude im Norden der Stadt Turin aus, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

Nach mehreren Stunden hätten sie den leblosen Körper des Jungen geborgen. Die Trümmer zerquetschten seinen Körper, wie es weiter hieß. Die Feuerwehrleute suchten nach weiteren Verletzten oder Überlebenden. Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge war der Junge vier Jahre alt.

Zuvor hatten die Retter nach eigenen Angaben mehrere Menschen aus den Trümmern befreit, darunter einen weiteren Jungen. Sanitäter kümmerten sich demnach ums sie. Auf Videos der Feuerwehr waren die eingerissenen Wände des Hauses zu sehen. Auf dem Boden lagen Holz- und Mauerreste. Das Dach war zum Teil in sich zusammengestürzt. Die Feuerwehr arbeitete sich mit schwerem Gerät durch die Trümmer.

Wie es zu dem Einsturz kam, war zunächst unklar. In Italien kommt es immer wieder zu Teileinstürzen von Häusern. Im Fall in Turin wurde in den Medien zunächst über die mögliche Explosion einer Gasflasche spekuliert.

© dpa-infocom, dpa:210824-99-948575/3