Hauptpreise bei goEast an Filme aus Polen und Ungarn

Wiesbaden (dpa) - Filme aus Polen und Ungarn haben die wichtigsten Preise auf dem Osteuropa-Filmfestival goEast in Wiesbaden gewonnen.

Der mit 10 000 Euro dotierte Skoda Filmpreis ging zum Abschluss des Festes am Dienstagabend an das polnische Roadmovie „IDA“ von Pawel Pawlikowski. Der in gleicher Höhe dotierte Dokumentarfilmpreis „Erinnerung und Zukunft“ wurde Eszter Hajdú für ihr zeitkritisches „Urteil in Ungarn“ zugesprochen.

Den Preis der Stadt Wiesbaden (7500 Euro) für die beste Regie erhielt Levan Koguashvili aus Georgien für seinen Film „Blind Dates“. Mit dem Preis des Auswärtigen Amtes (4000 Euro) wurde der Kasache Serik Aprymov für „Kleiner Bruder“ prämiert.

Das Festival des mittel- und osteuropäischen Films wurde zum 14. Mal in Wiesbaden organisiert. Gezeigt wurden im Verlauf einer Woche 140 Streifen aus 22 Ländern. Nach Angaben der Veranstalter kamen mehr als 10 000 Besucher. Überschattet wurde das Branchentreffen in diesem Jahr vom russischen Vorgehen gegen die Ukraine.