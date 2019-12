Hat Weihnachten seine wahre Bedeutung verloren? - Das sagen Schwäbische.de-User

Einige Kultusminister wollen die Sommerferientermine neu festlegen: Baden-Württemberg und Bayern sind strikt dagegen.

Wir haben Sie - die User von Schwäbische.de - befragt: Was ist Ihre Meinung zu diesem Streitthema?

Eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Um jemanden zu beschenken, braucht es keinen Anlass.

Helmut H.: "Weihnachten hat was mit Glaube zu tun, und da spielt es keine Rolle, ob jemand in einer Kirche ist. Um jemanden zu beschenken, braucht es keinen Anlass, und Pflichtgeschenke sind keine ehrlichen Geschenke, deshalb haben wir die abgeschafft. Dennoch finde ich z.B. schlichte Weihnachtsmärkte, Adventstreffs für die Einstimmung auf Weihnachten gut."

Kommerz, Urlaub, Skifahren, Freizeit, Lichterketten.

Tom D.: "Weihnachten verliert seine ursprüngliche Bedeutung nicht. Denn: Was schon lange weg ist, kann nicht mehr verloren gehen. Das Einzige was zählt: Kommerz, Urlaub, Skifahren, Freizeit, Lichterketten."

Wichtig, dass die Familie in Frieden ohne Hetze und ohne Zwang zusammenkommt.

Ottmar E.: "Für mich ist Weihnachten eines der wichtigsten Familienfeste. Wichtig, dass die Familie in Frieden ohne Hetze und ohne Zwang zusammenkommt, um in Ruhe wieder miteinander zu reden. Den christlichen Charakter darf man aber niemals vergessen. Weihnachtskrippe und Christbaum gehören dazu."

Seit ich im Einzelhandel arbeite, ist für mich Weihnachten nur Stress und Kommerz.

Petra S. (via Facebook): "Seit ich im Einzelhandel arbeite, ist für mich Weihnachten nur Stress und Kommerz. Wenn es nach den Kunden ginge, würden die Geschäfte am Heiligen Abend bis 20 Uhr offen sein , da es ja kein Feiertag ist."

Auch andere Glaubensrichtungen dürfen gerne mitfeiern.

Christian H.: "Weihnachten ist für mich ein Gefühl. Das habe ich vor allem durch festlichen Schmuck, Gebäck und das familiäre Zusammensein. Auch Weihnachtsmärkte tragen ihren Teil dazu bei. Geschenke gehören bei uns nur für die Kinder dazu. Ich finde nicht, dass es zwingend mit der Kirche und dem christlichen Glauben verbunden ist. Auch andere Glaubensrichtungen dürfen gerne mitfeiern. Barmherzigkeit und Nächstenliebe gibt es auch dort."

Ein schöner Weihnachtsmarkt ist Werbung für die Stadt.

Tom G. (via Facebook): "Wenn der Weihnachtsmarkt schon Adventstreff heißt und sich die Glühweinmeute um den Kessel Alkohol tummelt, dann ist das ein 'tolles' Zeichen für die Jugend. Und sonst gibt es zu viel Fressstände auf anderen Weihnachtsmärkten - ein getarntes Foodfestival. Schade um die Tradition, aber es gibt ja auch noch schöne Weihnachtsmärkte mit Kunst und mit leuchtenden Kinderaugen, wo die Stadt das aber auch unterstützt. Ein schöner Weihnachtsmarkt ist Werbung für die Stadt."

Auf diese saudumme Schenkerei verzichten.

Gisela B.: "Weihnachten und Heiligabend ist doch nur der Zeitpunkt, wo es in der Kasse der Kaufleute so richtig klingelt. An den Straßenrändern und Papiercontainern ist nach Weihnachten die Hölle los, jeder versucht, seinen Müll irgendwie loszuwerden. Einen großen Beitrag zum Umweltschutz könnte jeder beitragen, wenn er auf diese saudumme Schenkerei verzichten würde. Das Geld für einen Tannenbaum kann man für einen guten Zweck einsetzen."

Gedanken an die eigene schöne Kindheit und entschleunigtes Familienleben.

Markus H.: "Weihnachten ist für mich familiäres Zusammenkommen, Krippe und Christbaum mit den Kindern schmücken, Stille Nacht in der dunklen Kirche mit Tränen in den Augen und stockender Stimme singen, festliches Essen, Gedanken an die eigene schöne Kindheit und entschleunigtes Familienleben mit Kerzen, Kaminfeuer und Bredla. An Kommerz denke ich da überhaupt nicht, obwohl die Geschenke für die Kinder natürlich auch dazugehören."

Die richtige Mischung macht's.

Dieter M. (via Facebook): "Die richtige Mischung macht's. Gemütliche Treffen mit Familie und Freunden, Weihnachtsmesse und Weihnachtsbaum. Mit den Geschenken haben wir es so gemacht: pro Person ein Geschenk und an einem Weihnachtsfeiertag gehen wir alle gemeinsam essen. Das Essen an Heiligabend halten wir einfacher. Vorweihnachtsstress hatten wir am meisten, als die Kinder noch in der Schule waren. Wegen haufenweise Klassenarbeiten und Präsentationen stand immer die Lernerei an erster Stelle."