„Schtimmt dees?“: Besitzt jeder Mensch eine „Schokoladenseite“?

Sei es bei den für die Ewigkeit ausgelegten Hochzeitsfotos, beim professionellen Bewerbungsfoto oder auch nur beim spontanen Selfie-Schnappschuss für Instagram: Immer wieder treffen wir bewusst (oder unterbewusst) eine Entscheidung darüber, welche Gesichtshälfte wir eher der Kamera präsentieren wollen. Jeder Mensch besitzt eine Schokoladenseite, heißt es. Doch… „Schtimmt dees“?

Gibt es überhaupt eine Schokoladenseite? Forschungen zeigten: Ja, die gibt. Die sagenumwobene „Schokoladenseite“ ist also kein Mythos.

Asymmetrie als Grund

„Das Gesicht ist nie komplett symmetrisch, winzige Unterschiede existieren immer. Auf der einen Seite sitzt der Mundwinkel beispielsweise ein paar Millimeter höher oder ein Nasenflügel ist minimal größer als der andere. Diese kleinen Abweichungen nehmen wir in der Regel gar nicht bewusst wahr, sie sorgen allerdings dafür, dass es tatsächlich eine sogenannte Schokoladenseite gibt“, erklärt Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein, plastischer und ästhetischer Chirurg und Leiter der Praxisklinik in den Seearkaden Starnberg.

Links oder rechts?

Forscher fanden außerdem heraus: Die Schokoladenseite befindet sich bei allen Menschen links. Die Wissenschaftler Kelsey Blackburn und James Schirillo von der Wake Forest University in den USA konnten nachweisen, dass unser Gehirn die linke Gesichtshälfte als attraktiver empfindet.

Die Wissenschaftler vermuten, dies liege daran, dass Emotionen in unserer linken Gesichtshälfte stärker zum Ausdruck kommen. Sprich: Ein Blick auf die linke Gesichtshälfte erweckt eher Sympathie.

Selfies und Kunstwerke aus alter Zeit

Annukka Lindell, leitende Lektorin in experimenteller Neuropsychologie an der La Trobe University in Melbourne, hat Tendenzen bei Selfie-Winkeln analysiert. Sie durchsuchte dafür auf Instagram den Hashtag #Selfie. Ihre gesammelten Erkenntnisse wurden in „Frontiers in Psychology“ veröffentlicht.

Unter anderem analysierte die Wissenschaftlerin, welche Wange der Kamera oder dem Spiegel auf den Selfies häufiger zugedreht wurde. "92 Prozent der Probanden tendierten zu einer Seite: 41 Prozent bevorzugten ihre linke Seite, 31,5 Prozent ihre rechte und 19,5 posteten immer wieder Selfies, die sie frontal zeigten", so Lindell in ihrer Studie. "Eine Konsequenz daraus ist, dass Menschen intuitiv die linke Wange anbieten, wenn sie für ein Foto posieren, auf dem Emotionen ausgedrückt werden sollen, und die rechte Wange, wenn sie Emotionen zurückhalten wollen."

Das Erstaunliche: Hinweise auf unsere linke Schokoladenseite finden sich über sämtliche Epochen hinweg. Denn auch auf Kunstwerken der vergangenen Jahrhunderte ist häufiger das linke Gesichtsprofil als das rechte zu sehen: bei der geheimnisvoll lächelnde Mona Lisa ebenso wie bei der Venus von Botticelli oder dem Mädchen mit dem Perlenohrring von Jan Vermeer.