Harry und Meghan sprechen über Bildung

Der Mann mit dem lichten Haar und dem olivgrünen Parka steht auf, seine Hände zittern, er verzieht sein Gesicht und schluchzt: „Glaube mir, es tut mir alles so leid. Ich würde es so gerne rückgängig machen.“ Die angesprochene Person kann nicht sehen, dass der Angeklagte sich in ihre Richtung dreht, denn der Mann im Zeugenstuhl ist blind.

Das Urteil ist rechtskräftig Die Sehbehinderung des Mannes hat der Angeklagte aus dem Landkreis Günzburg ausgenutzt, indem er ihn mehrmals bestohlen hat.