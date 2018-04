Harry und Meghan: Spenden statt Hochzeitsgeschenke

An der Geschwister-Scholl-Schule des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben (KBZO) in Weingarten läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei mit Verdacht auf einen Amoklauf. Das hat die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt. Das Gelände ist weiträumig abgesperrt. Ein Großaufgebot an Polizisten, unter anderem auch das Sondereinsatzkommando aus Göppingen (SEK) ist vor Ort. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.