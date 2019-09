Harry und Meghan feiern mit Designerin Promihochzeit in Rom

In Schwarz statt in Weiß: Prinz Harry und seine Frau Meghan sind in Rom zu einem Promihochzeit der Designerin Misha Nonoo eingetroffen. Die Hochzeit mit dem Unternehmer Mikey Hess soll mehrere Tage dauern. Die Modeschöpferin soll Harry und Meghan einst bekannt gemacht haben und gilt als enge Freundin der Herzogin von Sussex. Am ersten Tag der Feierlichkeiten in Rom wurden der britische Prinz und Meghan in schwarzem Outfit abgelichtet. Sie sind in Rom, bevor sie zu einer offiziellen Reise nach Afrika aufbrechen.