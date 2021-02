Harry Styles wird 27 - Seid freundlich zueinander!

Das Foto im Spitzenkleid auf dem Cover des US-Magazins „Vogue“ hat vor kurzem für einiges Aufsehen gesorgt, jetzt aber hat sich der Wirbel um den smarten Harry Styles längst wieder gelegt. Aber keine Frage, der britische Sänger, der heute 27 Jahre alt wird, fällt auf.

Mit der Boygroup One Direction hat Styles viele Jahre lang Teenie-Herzen rund um den Globus höherschlagen lassen. Längst aber ist der Sänger,der sich immer mehr von seiner Vergangenheit löst, auch solo erfolgreich.

Auf seinem Debütalbum zeigte sich der extrovertierte Brite vor drei Jahren musikalisch reif und - im Gegensatz zu One Direction - wenig radiokonform. Er überzeugte Kritiker mit verschachtelt-psychedelischen Popstücken oder der epischen Indie-Pop-Ballade „Sign of the Times“. Der Nachfolger „Fine Line“ war nicht weniger facettenreich.

Auch als Schauspieler kann Harry Styles so langsam Fuß fassen. Sein Debüt gab er in Christopher Nolans Kriegsepos „Dunkirk“ (2017). Einen Promi-Bonus gab es für ihn damals aber nicht. „Ich habe ganz normal vorgesprochen wie alle anderen“, erklärte er im dpa-Interview. „Ich habe ein Band hingeschickt und wurde dann zum Vorsprechen nach London eingeladen.“

Inzwischen nimmt seine Schauspiel-Karriere Fahrt auf. Styles hat im letzten Jahr den Zuschlag für eine Rolle in dem Psycho-Thriller „Don’t Worry, Darling“ von Olivia Wilde erhalten. Er sprang für Shia LaBeouf ein, der aus Termingründen von dem Projekt abspringen musste. Florence Pugh („Little Women“) und Chris Pine („Star Trek“) sind ebenfalls mit an Bord. Der Film spielt in einer abgelegen Wüstengemeinde im Kalifornien der 1950er Jahre.

Das neue Jahr begrüßte Harry Styles übrigens mit einem neuen Video zu seinem Song „Treat People With Kindness“ - und einer versöhnlichen Botschaft: „Vielleicht können wir einen Ort finden, an dem wir uns gut fühlen/Und wir Menschen mit Freundlichkeit behandeln können“, heißt es in dem Lied von seinem zweiten Album „Fine Line“

© dpa-infocom, dpa:210129-99-223921/4