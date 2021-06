Happy Birthday, liebes Streiflicht!

Es soll Leute geben, denen nicht bewusst ist, dass neben der „Schwäbischen Zeitung“ auch noch andere Presseerzeugnisse feilgeboten werden. Eines davon ist die „Süddeutsche Zeitung“, die sich gelegentlich SZ nennt, was natürlich zur Folge hat, ständig mit der Schwäbischen SZ, verwechselt zu werden. Während die Süddeutsche erstmals am 6. Oktober 1945 erschien, kam die erste Schwäbische Zeitung am 4. Dezember 1945 heraus. Also um eine publizistische Nasenlänge später.

Es dauerte dann noch ungefähr ein Jahr, als 1946 das erste sogenannte Streiflicht in der Süddeutschen Zeitung erschien. Seither – also exakt seit 75 Jahren – steht am linken Rand der Titelseite stets dieses 72 bis 74 Zeilen zählende Kabinettstückchen der Glossenkunst, ja sozusagen die Mutter aller Glossen in Deutschland. Ein bisschen auch in ihrem Geiste erblickte am 8. August 2012 an dieser Stelle das erste „Unterm Strich“ das Licht der Leserwelt. Ein Umstand, der auf einen inzwischen genüsslich den Ruhestand ausfüllenden Kollegen zurück geht, wobei besagter Herr die Finger – Gottlob! – nicht ganz vom Griffel lassen kann.

Damit ist das „Unterm Strich“ mit seinen noch nicht mal neun Jahren natürlich ein junger Hüpfer im Vergleich zum Streiflicht. Und wenn Ihnen als Leser einer der liebevoll von Hand und bisweilen auch mit regionalen Zutaten gemachten Texte recht ungenügend vorkommt, vergessen Sie bitte nicht: Das Streiflicht hatte rund 66 Jahre mehr Zeit zum Üben. Damit sind alle eventuellen Qualitätsunterschiede erklärt und wir wünschen: Alles Gute zum 75. Geburtstag! (nyf)