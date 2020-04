Happy birthday: Arnie singt für Hausesel Lulu

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat für seinen Esel Lulu ein Geburtstagsständchen gesungen. Das Tier sei ein Jahr alt geworden, schrieb der Schauspieler in der Nacht zum Dienstag auf Twitter.

Wie in einem kurzen Video zu sehen ist, füttert er das Geburtstagskind mit süßem Gebäck und singt dabei „Happy Birthday“. „Die Kerzen sind unnötig hier“, scherzt der 72-Jährige.

Auch Schwarzeneggers Zwergpony Whiskey ist in dem Clip kurz zu sehen. Die beiden Tiere tauchen immer wieder in den Videos auf, die der Schauspieler in sozialen Medien postet.

Zu Beginn der Corona-Krise filmte er sich mit ihnen zu Hause, um seine Fans dazu zu ermuntern, die eigenen vier Wände ebenfalls nicht zu verlassen.