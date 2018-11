Hantel gegen Kopf geschlagen - Polizistin schwer verletzt

Die geringste Kriminalitätsbelastung im Land, ein deutlicher Rückgang der Straftaten und ein Spitzenplatz bei der Aufklärungsquote: So liest sich die Kriminalstatistik 2017 des Polizeipräsidiums Tuttlingen, die Polizeipräsident Gerhard Regele am Montag vorgestellt hat. Es gibt auch negative Ausreißer. So steht eine Zunahme von Sexualdelikten um 22,5 Prozent an, und der Anteil ausländischer Straftäter ist erneut gestiegen, wenn auch nur leicht.

Wenn er der Vorstandssprecher eines DAX-Unternehmens wäre, so Regele, dann könnte er „von ...