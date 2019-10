Hannover Rück: Kfz-Versicherer günstiger nur für Neukunden

Der Preiskampf in der deutschen Kfz-Versicherung wird nach Einschätzung der Hannover Rück vor allem Neukunden zugute kommen. Über alle Verträge hinweg dürften die Prämien in den Haftpflicht- und Vollkasko-Tarifen der Branche in etwa stabil bleiben, sagte Hannover-Rück-Manager Andreas Kelb beim jährlichen Branchentreffen in Baden-Baden. „Die Preissenkungen im Neugeschäft hindern Versicherer nicht daran, im Bestandsgeschäft Preisanpassungen nach oben vorzunehmen.“ Die Hannover Rück hat einen guten Einblick in die Preisgestaltung deutscher Versicherungsunternehmen.