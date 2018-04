Handwerk mahnt mehr Wertschätzung an

Und schon wieder wird auf dem Balkan gekämpft. Dieses Mal nicht mit Waffen, sondern mit Geld. Es geht um die Vormacht in Südosteuropa, um politischen Einfluss, um den Markt und um ein friedliches Europa. Auch Baden-Württemberg mischt hier mit. Im Fokus steht Serbien – der größte und am besten entwickelte Staat jener Länder der Region, die noch nicht in der Europäischen Union sind. Berlin und Brüssel wollen Serbien in der EU, aber auch Länder aus dem Osten zerren an dem Land.